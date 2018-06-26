В поездах разрешат перевозить домашних животных без сопровождения владельцев

Услуга начнет действовать с 16 июля в поезде сообщением Казань – Санкт-Петербург.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Перевозить домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования можно будет с 16 июля. Услуга в пилотном режиме заработает в 13 поездах, в том числе отправлением из Казани в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Сервис также будет доступен в поездах, курсирующих по направлениям Санкт-Петербург – Москва, Москва – Белгород, Иваново – Санкт-Петербург, Адлер – Москва, Волгоград – Москва, Самара – Москва, Челябинск – Москва, Омск – Новосибирск, Красноярск – Абакан, Иркутск – Улан-Удэ, Чита – Москва, Владивосток – Хабаровск.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо будет заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, кролики, черепахи. Животные принимаются к перевозке в контейнерах, в которых они будут находиться в течение всей поездки в багажном купе. Вместе с питомцем в конверте можно отправить сопроводительные документы на животное, поилку с водой, корм, одну игрушку, абсорбент для поддержания санитарно-гигиенического состояния в клетке. За животным в дороге будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении. Ему нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.