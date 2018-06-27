Матс Хуммельс: «Несколько недель буду думать о том, что не забил в матче против Южной Кореи»

Защитник сборной Германии прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира по футболу.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Германии Матс Хуммельс после поражения от команды Южной Кореи в матче чемпионата мира заявил, что немцы разочарованы показанным в России результатом.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, одержала одну победу в трех матчах и не смогла пробиться в плей-офф мундиаля. «Мы ужасно разочарованы результатом. Конечно, мы ожидали от самих себя большего, но не смогли оправдать ожиданий ни в одной из трех игр... Мы не смогли показать ту игру, которую от нас ждали. Не знаю, почему мы показали такой плохой результат. Мы совершили несколько ошибок во время игры с Мексикой и не смогли исправить их во время последующих матчей. Не знаю, что именно помешало нам играть так, как мы этого хотели», – отметил Хуммельс.

Защитник также добавил, что в матче против Южной Кореи у немцев было достаточно возможностей забить. «У меня самого была хорошая возможность забить где-то в конце матча... Еще несколько недель меня будет преследовать мысль о том, что я упустил эту возможность. Возможно, я принял неправильную позицию или слишком сильно ударил по мячу... У нас было три или четыре хороших шанса забить, но мы не забили», – признал футболист.