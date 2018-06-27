Чо Хен У стал лучшим игроком матче Южная Корея – Германия в Казани

Корейцы обыграли немцев со счетом 2:0 и не пустили их в плей-офф.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Голкипер сборной Южной Кореи Чо Хен У признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Германии, который прошел в Казани.

Самоотверженная игра корейского голкипера помогла его команде обыграть Германию со счетом 2:0.

Несмотря на победу, сборная Южной Кореи не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира. Как и немцы, корейцы покидают мундиаль в России после группового этапа.