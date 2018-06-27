Определены время и место встречи Путина и Трампа

Официально подробности, касающиеся проведения саммита, будут объявлены завтра.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Россия и Соединенные Штаты смогли договориться о времени и месте встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам помощник Президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков пояснил, что в ходе переговоров по закрытым каналам удалось достигнуть договоренности о проведении саммита, а также определить его время и место.

Официально о времени и месте встречи президентов России и США стороны объявят завтра, добавил он, пояснив, что она состоится в третьей стране.

Сначала австрийская газета Kronen Zeitung назвала вероятным местом проведения саммита столицу Австрии Вену. Затем американское издание Politico и агентство «Рейтер» рассказали возможным местом переговоров столицу Финляндии Хельсинки.