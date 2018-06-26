Названо новое вероятное место встречи Путина и Трампа

Переговоры лидеров России и Соединенных Штатов могут пройти в Хельсинки.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп могут провести переговоры в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщают издание Politico и агентство «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, пишет газета «Ведомости».

При этом, по словам источника Politico, окончательное решение о месте и времени встречи еще не принято. Территорией для переговоров должна стать нейтральная страна, расположенная близко к России, так как Путин должен успеть вернуться к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля.

Ранее в качестве вероятного места встречи называлась столица Австрии Вена. Об этом написала австрийская газета Kronen Zeitung, допускал такую возможность и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Однако позднее газета Financial Times, сославшись на высокопоставленного российского чиновника, написала, что переговоры будут организованы в другой стране, более удобной логистически. При этом состояться они должны уже после визита Трампа в Великобританию 13 июля.