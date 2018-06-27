Участники конференции ОЗХО поддержали расширение мандата организации

Все поправки к британскому проекту расширения мандата оказались отклонены, а альтернативные проекты были отозваны.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Участники проходящей в Гааге конференции государств – членов Конвенции о запрещении химического оружия одобрили предложенный Великобританией проект расширения мандата Организации по запрещению химического оружия. Об этом в своем Twitter’е написал постоянный представитель Британии в ОЗХО и посол Соединенного Королевства в Нидерландах Питер Уилсон.

По словам дипломата, проект поддержали 82 делегации, 24 же выступили против его принятия.

Пять поправок к британскому документу, предполагавшие отказ от наделения ОЗХО функцией определения ответственных за химические атаки, были отклонены. Они были внесены Венесуэлой, Ираном, Беларусью, Казахстаном и Бурунди.

Альтернативные российско-китайский и бурундийский проекты оказались отозваны их инициаторами.

Ранее глава российской делегации – заместитель главы Минпромторга РФ Георгий Каламанов заверил, что Россия не намерена выходить из ОЗХО.