Участники конференции ОЗХО поддержали расширение мандата организации

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Участники проходящей в Гааге конференции государств – членов Конвенции о запрещении химического оружия одобрили предложенный Великобританией проект расширения мандата Организации по запрещению химического оружия. Об этом в своем Twitter’е написал постоянный представитель Британии в ОЗХО и посол Соединенного Королевства в Нидерландах Питер Уилсон.
По словам дипломата, проект поддержали 82 делегации, 24 же выступили против его принятия.
Пять поправок к британскому документу, предполагавшие отказ от наделения ОЗХО функцией определения ответственных за химические атаки, были отклонены. Они были внесены Венесуэлой, Ираном, Беларусью, Казахстаном и Бурунди.
Альтернативные российско-китайский и бурундийский проекты оказались отозваны их инициаторами.
Ранее глава российской делегации – заместитель главы Минпромторга РФ Георгий Каламанов заверил, что Россия не намерена выходить из ОЗХО.
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