Представитель РФ в ОЗХО: Вопрос выхода России из организации не рассматривается

По мнению замглавы Минпромторга РФ Георгия Каламанова, международная организация не сможет существовать без России.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Вопрос выхода России из Организации по запрещению химического оружия сейчас не рассматривается. Об этом заявил сегодня руководитель российской делегации на проходящей в Гааге конференции государств – членов Конвенции о запрещении химического оружия, заместитель главы Минпромторга РФ Георгий Каламанов, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что РФ вносит «колоссальный вклад в деятельность организации» и сама она не сможет существовать без России.

По словам Каламанова, к предложенному Великобританией проекту изменения мандата ОЗХО внесены пять поправок, предполагающих отказ от наделения организации функцией определения ответственных за химические атаки. Ранее стало известно, что свои поправки в проект решения внесли Венесуэла, Иран, Беларусь, Казахстан и Бурунди, замечает РИА Новости.

При этом постоянный представитель Британии в ОЗХО и посол Соединенного Королевства в Нидерландах Питер Уилсон написал в своем Twitter’е, что поправки Беларуси, Венесуэлы и Ирана уже отклонены конференцией.

Голосование по британскому проекту изменения мандата ОЗХО состоится сегодня в 14.30 по местному времени (15.30 по Москве).