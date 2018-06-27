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Татар-информ

27 июня 2018, 14:54

ОбществоНаука и образование

Рустам Минниханов встретился в КФУ с победителями молодежных федеральных конкурсов

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Фото: tatarstan.ru

Президент РТ поблагодарил активистов за то, что они «прославляют республику».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В К(П)ФУ прошла встреча победителей молодежных федеральных конкурсов с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, приуроченная ко Дню молодежи.

Делегация республики получила Гран-при Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который состоялся в мае в Ставрополе и объединил 2,7 тыс. студентов из 80 регионов страны. В направлении «Региональные программы» Татарстан занял третье место со своим проектом «Традиции и мифы Кульбарского народа».

Делегация Татарстана также заняла первое место в III Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди студентов.

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В этом году во Владивостоке прошли XVII Дельфийские игры, в которых приняла участие молодежь из 70 регионов России. По результатам игр студент Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова стал серебряным призером.

Кроме того, по итогам прошедшего года Молодежное правительство РТ вошло в десятку лучших по стране.

Сегодня в здании Казанского (Приволжского) федерального университета была организована выставка достижений победителей и лауреатов молодежных федеральных конкурсов от Татарстана. Здесь можно было увидеть их призы, кубки и дипломы. Победители Российской студенческой весны этого года представили танцевальные и вокальные номера.

Лидер Татарстана поздравил активистов молодежного движения с праздником и поблагодарил за то, что они «прославляют республику».

«Конечно, молодежь – наше будущее, конкурентоспособность республики. Мы всегда будем стараться вас поддерживать. Недавно для вас создали новое министерство – по делам молодежи. Мы понимаем, что со многими процессами, которые происходят в мире, кроме молодежи никто не справится. Современная молодежь должна быть обученной, амбициозной, целеустремленной. А все, что делается в сфере образования и спорта, должно быть консолидировано и работать на конечный результат. Мы видим ваши достижения, которых вы добились. В России вы – одни из лучших. Мы гордимся вами и возлагаем на вас огромные надежды», – сказал Рустам Минниханов собравшимся.

От молодежи Президент РТ получил в подарок символ Республиканской студенческой весны – статуэтку кота. А заместитель председателя Российского союза молодежи Владимир Селин вручил Рустаму Минниханову памятный знак «За верность Российской студенческой весне».

«Мы сегодня прошли по "лестнице славы" студенческой весны Татарстана. Надеемся, что программа "Студенческая весна" будет процветать в республике и еще не одну награду получит делегация Татарстана», – отметил он.

В своей приветственной речи министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов подчеркнул, что молодое поколение – это движущая сила всех будущих проектов республики: «Вы яркие, открытые, дерзкие. Нет никаких сомнений, что, опираясь на вас, Татарстан всегда будет таким же современным и актуальным».

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По мнению Фаттахова, создание Министерства по делам молодежи – это «доверие и ответственность, показатель уровня, которого за долгие годы добилась молодежная политика республики».

«Теперь у вас есть свое министерство, есть мы для того, чтобы вместе делать все возможное, чтобы вы могли найти себя, реализоваться на территории республики. Наша задача – создать для вас все условия. Уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы молодежная политика была лучшей не только в стране, но и в мире и чтобы мы задавали тренды», – заметил он.

Также состоялась церемония награждения благодарностями Президента РТ и ведомственными наградами. На память о встрече у молодежи останется общее фото, которое предложено было сделать в формате селфи.

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