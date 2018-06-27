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Татар-информ

27 июня 2018, 12:34

Общество

Президенту РТ в Казани вручили памятный знак «За верность Российской студвесне»

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Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Зампредседателя Российского союза молодежи Владимир Селин поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку проекта.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани заместитель председателя Российского союза молодежи Владимир Селин вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову памятный знак «За верность Российской студенческой весне».

Зампредседателя РСМ поблагодарил лидера республики за поддержку программы. «Надеемся, что студенческая весна будет процветать в Татарстане», – сказал он.  

В здании КФУ прошла встреча победителей молодежных федеральных конкурсов с Президентом РТ, приуроченная ко Дню молодежи. 

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