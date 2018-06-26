Уроженка Казани певица МакSим объявила об уходе с большой сцены

Фото: инстаграм
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Заслуженная артистка Татарстана певица МакSим объявила об уходе с большой сцены. Обращение к поклонникам опубликовано в Instagram'e артистки.
Причиной решения, принятого уроженкой Казани Мариной Абросимовой (таково настоящее имя певицы), стало ухудшение ее здоровья.
Творческий путь МакSим насчитывает 12 лет. Сколько продлится бессрочный творческий отпуск певицы – неизвестно, но артистка не прощается со своими поклонниками навсегда. В обращении говорится, что, возможно, в будущем артистка предстанет перед публикой в новом качестве и вновь будет завоевывать сердца поклонников. Однако «указать точные даты не представляется возможным».
Напоследок МакSим подарит своим слушателям долгожданный подарок – певица презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выходит на днях. В нем показана настоящая история любви с хэппи-эндом. В главных ролях снялась реальная влюбленная пара – Евгений Жук и Настя Белочкина.
Обладательница множества музыкальных премий, среди которых более дюжины «Золотых граммофонов», МакSим стала популярна в год выпуска своего дебютного альбома «Трудный возраст»: было продано 1,5 млн копий. В 2008-м МакSим получила сразу четыре премии Муз-ТВ, став рекордсменом. В 2016 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики Татарстан.
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