Уроженка Бугульмы певица Алсу отмечает юбилей

В своем Instagram`e в честь юбилея исполнительница объявила благотворительный сбор для детей с редким заболеванием кожи.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июня, уроженке Бугульмы – известной певице Алсу исполняется 35 лет. В своем Instagram`e в честь юбилея исполнительница объявила благотворительный сбор для детей с редким заболеванием кожи.

Алсу поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления и отметила, что помощь для благотворительного фонда «Дети-бабочки» стала бы для нее лучшим подарком.



«<…>Фонд помогает деткам с очень редким генетическим заболеванием кожи. Для меня сегодня самым ценным подарком была бы ваша помощь этим детям. Пожалуйста, делайте ваши пожертвования – и я точно стану сегодня намного счастливее! Перевод можно сделать с банковской карты по ссылке в профиле. Или отправить СМС на номер 3443 со словом ЛЕТИ и через пробел сумму цифрами», – сообщила Алсу.



Музыкальная карьера певицы началась в 1998 году, когда нынешней звезде было всего 15 лет. Сегодня Алсу – успешная певица, счастливая жена и мама троих детей.



Многие бугульминцы до сих пор помнят, как 18 лет назад в свой день рождения Алсу преподнесла им подарок – дала бесплатный концерт на центральной площади родного города.