Уроженка Бугульмы певица Алсу отмечает юбилей

Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июня, уроженке Бугульмы – известной певице Алсу исполняется 35 лет. В своем Instagram`e в честь юбилея исполнительница объявила благотворительный сбор для детей с редким заболеванием кожи.
Алсу поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления и отметила, что помощь для благотворительного фонда «Дети-бабочки» стала бы для нее лучшим подарком.
«<…>Фонд помогает деткам с очень редким генетическим заболеванием кожи. Для меня сегодня самым ценным подарком была бы ваша помощь этим детям. Пожалуйста, делайте ваши пожертвования – и я точно стану сегодня намного счастливее! Перевод можно сделать с банковской карты по ссылке в профиле. Или отправить СМС на номер 3443 со словом ЛЕТИ и через пробел сумму цифрами», – сообщила Алсу.
Музыкальная карьера певицы началась в 1998 году, когда нынешней звезде было всего 15 лет. Сегодня Алсу – успешная певица, счастливая жена и мама троих детей.
Многие бугульминцы до сих пор помнят, как 18 лет назад в свой день рождения Алсу преподнесла им подарок – дала бесплатный концерт на центральной площади родного города.
Дорогие друзья! Сегодня мой день рождения. Спасибо вам большое за все пожелания, поздравления, которые вы мне напишите и скажете. Я хочу рассказать вам об одной своей мечте. Есть замечательный фонд @detibabochki_fund. Мы сотрудничаем с ним уже несколько лет. Фонд помогает деткам с очень редким генетическим заболеванием кожи. Для меня сегодня самым ценным подарком была бы ваша помощь этим детям. Пожалуйста, делайте ваши пожертвования - и я точно стану сегодня намного счастливее!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Перевод можно сделать с банковской карты по ссылке в профиле. Или отправить СМС на номер 3443 со словом ЛЕТИ и через пробел сумму цифрами. Спасибо вам!❤️
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