Вышел второй трейлер перезагрузки «Хищника»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале iVideos опубликован второй русскоязычный трейлер перезагрузки «Хищника».
В ролике корабль одного из представителей расы Яутжа потерпел крушение на Земле. Власти США решили посадить разбившегося хищника в клетку. Премьера блокбастера назначена на 13 сентября.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новая кинолента стала продолжением знаменитого боевика 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.
Режиссером перезагрузки выступил Шейн Блэк («Железный человек 3», «Славные парни» и «Смертельное оружие»). В главных ролях сыграли Ивонна Страховски, Оливия Манн, Бойда Холбрука и другие.
Ранее в Сети появился трейлер сиквела «Великого уравнителя».
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