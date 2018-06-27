Вышел второй трейлер перезагрузки «Хищника»

Премьера блокбастера назначена на 13 сентября.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале iVideos опубликован второй русскоязычный трейлер перезагрузки «Хищника».

В ролике корабль одного из представителей расы Яутжа потерпел крушение на Земле. Власти США решили посадить разбившегося хищника в клетку. Премьера блокбастера назначена на 13 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новая кинолента стала продолжением знаменитого боевика 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

Режиссером перезагрузки выступил Шейн Блэк («Железный человек 3», «Славные парни» и «Смертельное оружие»). В главных ролях сыграли Ивонна Страховски, Оливия Манн, Бойда Холбрука и другие.

Ранее в Сети появился трейлер сиквела «Великого уравнителя».