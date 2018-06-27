Главное
В Нижнекамском районе на реке Кичуй утонул мужчина

Татар-информ

27 июня 2018, 12:48

Культура

Ведущий CNN покончил с собой после «ритуала смерти» для съемок передачи

Рекомендуем

Писатель и телеведущий канала CNN Энтони Бурден принял участие в «ритуале смерти» в Бутане.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Писатель и телеведущий канала CNN Энтони Бурден совершил суицид после участия в съемках 11-го сезона тревел-шоу «Неизведанные края» для CNN, пишет «Лента.Ру».

Бурден принял участие в «ритуале смерти» в Бутане. Об этом рассказал режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем того эпизода. По его словам, на протяжении поездки Бурден был «наполнен энергией» и выглядел как человек, очень любящий жизнь.

Ключевым моментом в их поездке стало посещение озера огня — места паломничества бутанцев. По преданию, монах рассказал людям, что в озере хранятся сокровища, но ему не верили. И тогда тот бросился в воду с лампой, а когда вынырнул, то в его руках были сокровища.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 июня Энтони Бурден покончил с собой во Франции. Ему был 61 год.

Следующая новость

Государственный музей РТ: Поток туристов во время ЧМ-2018 увеличился в два раза
Новости дня
16:14
Площадка казанского фан-феста после ЧМ-2018 станет территорией масштабных городских мероприятий

Вся инфраструктура, кроме ограждений, сохранится и будет адаптироваться под городские праздники.

16:10
В работе Telegram произошел сбой
16:10
СМИ: Родченков пытался покончить с собой
16:04
В Финляндии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа
16:00
Путин посмотрит матч Россия – Испания
15:57
На первую варку завода «Белый Кремль» приехал принц Луитпольд Баварский

Вероятный наследник дома Виттельсбахов владеет пивоварней в замке Кальтенберг и является успешным предпринимателем.

15:50
Почти 150 соципотечников из Елабуги получат квартиры до 2021 года

Обязательный ежемесячный платеж за соципотечное жилье в 2018 году составит чуть больше 4000 рублей.

15:40
Министр экологии РТ посетит матч Германия — Южная Корея в Казани

Александр Шадриков планирует проникнуться атмосферой ЧМ-2018 и посмотреть на игру, по его мнению, одних из фаворитов мундиаля.

15:36
Путин вручил госнаграды Шамилю Тарпищеву и Владимиру Чагину

Выходцы из Татарстана получили ордена III степени «За заслуги перед Отечеством».

15:27
Россиянам пообещали введение лимита на расчет наличными
15:22
Минфин: Реальные зарплаты россиян вырастут на 6,3 процента
15:21
В Татарстане появился фонд для обманутых дольщиков

Исполнительным директором фонда назначен сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков.

15:20
Государственный музей РТ: Поток туристов во время ЧМ-2018 увеличился в два раза

Директор музея рассказала, чем в первую очередь интересуются иностранные туристы в Казани.

15:12
Юным футболистам из Высокогорского района подарили билеты на матч Германия — Южная Корея

Дворовая команда футболистов «Эверест» получила возможность попасть на ЧМ-2018 благодаря своим спортивным успехам.

15:08
Возводить монолитные стены мечети Джамиг в Набережных Челнах начнут в следующем году

По первоначальному замыслу застройщиков религиозный объект должен был стать украшением Автограда и самой высокой мечетью в Татарстане.

15:02
Почти 350 призывников из Татарстана пополнят ряды Вооруженных сил РФ

Всего за время призывной кампании в военные части отправятся 3,2 тысячи призывников.

15:00
Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии
14:54
Рустам Минниханов встретился в КФУ с победителями молодежных федеральных конкурсов

Президент РТ поблагодарил активистов за то, что они «прославляют республику».

14:53
В Казань прилетел экс-канцлер Германии Герхард Шредер

Глава совета директоров «Роснефти» встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

14:40
В Египте обвинили Чечню в провале сборной на ЧМ-2018
14:39
Уроженка Казани певица МакSим объявила об уходе с большой сцены

Причиной решения артистки стало ухудшение здоровья.

14:35
В Камско-Устьинском районе Татарстана мужчина решил переплыть реку и утонул

Трагедия произошла накануне поздно ночью на реке Ишимка вблизи поселка городского типа Куйбышевский Затон.

14:31
Представитель РФ в ОЗХО: Вопрос выхода России из организации не рассматривается
14:26
В Кремле подтвердили встречу Путина с советником Трампа
14:12
Мясники во Франции просят у властей защиты от агрессивных веганов
События

27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя

27 июняЭксперт-эколог: «В трубе МСЗ скорее образуются алмазы, чем диоксины»

26 июня«Взбесившийся» страус продолжит гастроли в Казанском цирке

26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018

26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»

26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018