Ведущий CNN покончил с собой после «ритуала смерти» для съемок передачи

Писатель и телеведущий канала CNN Энтони Бурден принял участие в «ритуале смерти» в Бутане.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Писатель и телеведущий канала CNN Энтони Бурден совершил суицид после участия в съемках 11-го сезона тревел-шоу «Неизведанные края» для CNN, пишет «Лента.Ру».



Бурден принял участие в «ритуале смерти» в Бутане. Об этом рассказал режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем того эпизода. По его словам, на протяжении поездки Бурден был «наполнен энергией» и выглядел как человек, очень любящий жизнь.

Ключевым моментом в их поездке стало посещение озера огня — места паломничества бутанцев. По преданию, монах рассказал людям, что в озере хранятся сокровища, но ему не верили. И тогда тот бросился в воду с лампой, а когда вынырнул, то в его руках были сокровища.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 июня Энтони Бурден покончил с собой во Франции. Ему был 61 год.