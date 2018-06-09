Скончался ведущий CNN и шеф-повар Энтони Бурден

Причиной смерти стал суицид.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Писатель и телеведущий канала CNN Энтони Бурден умер во Франции в возрасте 61 года, передает ТАСС.

Причиной смерти стал суицид. Его тело было обнаружено в одном из французских отелей. Во Францию его привез близкий друг Эрик Рипер, французский шеф-повар для съемок в кулинарном шоу.

CNN подтвердил смерть телезвезды и выразил слова соболезнования, отметив многогранные таланты Бурдена.

Энтони Бурден работал над шоу Parts Unknown в течение пяти лет. Программа получила множество наград.

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