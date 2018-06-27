В Финляндии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

При необходимости Хельсинки готов предложить хороший сервис, сказали в канцелярии финского лидера.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Финляндия готова при необходимости организовать встречу Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявили в канцелярии Президента Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщает RT.

«Финляндия всегда готова предложить хороший сервис, если о нем попросят», — сказали в канцелярии.

При этом, как отметили в пресс-службе, Хельсинки не готов комментировать возможность проведения переговоров российского и американского лидеров на своей территории.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по информации ряда СМИ, встреча Путина и Трампа может состояться в столице Финляндии.