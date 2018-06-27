Захарова прокомментировала запрет въезда российских журналистов на Украину

По мнению официального представителя российского МИД, ситуация напоминает замкнутый круг.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на недопуск российского телеведущего Евгения Примакова и корреспондента RT Полы Слиер на Украину. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова подчеркнула, что Примаков и Слиер направлялись на Украину для участия в конференции ОБСЕ «Укрепление свободы массмедиа и плюрализма на Украине в условиях конфликта».

«Это же какой-то замкнутый круг: проводить мероприятие о свободе СМИ и не пускать журналистов», — написала официальный представитель российского МИД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал запрет Украины на въезд телеведущего Примакова.