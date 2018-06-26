Спикер Госдумы прокомментировал запрет Украины на въезд телеведущего Примакова

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал запрет Киева на взъезд телеведущего Евгения Примакова «грубым нарушением базовых демократических принципов свободы слова». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению спикера Госдумы, ситуация требует «незамедлительной реакции» европейских парламентариев, поскольку подобные инциденты в отношении журналистов из России со стороны Украины совершаются неоднократно.

ОБСЕ необходимо дать жесткую оценку нарушениям украинской стороной демократических принципов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Евгений Примаков прокомментировал запрет Украины на его въезд в страну.