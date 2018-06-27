Очевидцы опубликовали видео падения башенного крана на дом в Казани

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео падения крана на казанскую многоэтажку в Советском районе.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера порывом ветра уронило башенный кран на 18-этажный дом на улице Альберта Камалеева. Кран упал на дом, который на настоящий момент заселен на треть. Конструкция повредила облицовку здания с шестого по шестнадцатый этаж, а также четыре балкона. Сотрудники Казанского ПСГ совершили обход квартир жильцов, пострадавших среди них не оказалось.
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До конца года в трамвайное депо поступит вся партия из 20 трамвайных вагонов рубинового цвета.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу прокуратуры района.
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил работу компании по итогам прошедшего года.
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Инцидент случился вчера в Советском районе на улице Альберта Камалеева.
Инцидент произошел в Советском районе города на улице Альберта Камалеева.
Инцидент произошел на улице Чураби.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Эколог сравнил вероятность выбросов вредных веществ с возможностью появления алмазов в трубе МСЗ.
Событие предназначено для активных и креативных представителей молодежного сообщества.
Мероприятие традиционно состоится в селе Бурбаш Балтасинского района РТ.
Соревнования пройдут с 24 по 29 июля в столице Татарстана.
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В городе состоялась XV сельская спартакиада «Сэламэтлек».
Экологический проект «Тропа надежды» был разработан учителем биологии и куратором школьного лесничества Надеждой Панюковой.
Одиннадцать ребят из Тетюшского района отдыхают в патриотическом палаточном лагере.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018