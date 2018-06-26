Из четырех квартир дома, на который упал кран в Казани, эвакуировали жильцов

Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Из четырех квартир дома, на который упал кран в Казани, сотрудники администрации Советского района эвакуировали жильцов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани порывом ветра уронило башенный кран на 18-этажный дом на улице Альберта Камалеева. Кран упал на дом, который на настоящий момент заселен на треть.

В результате случившегося оказалась повреждена облицовка дома с шестого по шестнадцатый этаж, повреждены четыре балкона во втором подъезде.

Сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона обошли квартиры, среди жильцов, как выяснилось, пострадавших нет. Легкие травмы получил крановщик.

После поквартирного обхода стало понятно, что в четырех квартирах второго подъезда на данный момент живут 13 человек. В одной из этих квартир оказались разбиты стекла на балконе, в других квартирах повреждений нет.

Полицейские оцепили место ЧП, сотрудники администрации Советского района приняли решение эвакуировать жителей этих четырех квартир. Люди разместились у родственников.