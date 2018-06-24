Песков обещал сообщить о дате встречи Путина и Трампа «по мере готовности»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков рассказал, что Кремль еще не готов предоставить информацию о возможной дате саммита глав России и США, сообщает РИА Новости.

«Сообщим по мере готовности», — прокомментировал возможность встречи Песков.

Австрийское издание Kronen Zeitung написало, что встреча российского Президента и лидера США планируется провести 15 июля в столице Австрии.

Ранее сообщалось, что Лондон обеспокоен вероятной встречей Путина и Трампа до саммита НАТО.