Крановщик получил легкие травмы, от госпитализации отказался.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). При падении крана в Казани пострадал крановщик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что сегодня на 18-этажный частично заселенный жилой дом №34 по проспекту Альберта Камалеева упал башенный кран.

По предварительной информации, в результате случившегося оказалась повреждена облицовка дома. Сейчас сотрудники МЧС проводят обход жилых помещений, на данный момент среди жильцов пострадавших нет.

В кабине крана находился мужчина, ему удалось самостоятельно выбраться. Крановщик отделался легкими травмами, госпитализация ему не потребовалась.

В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной аварии.