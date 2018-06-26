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Фото: Максим Мальков, Полина Шевчук
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). При падении крана в Казани пострадал крановщик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее агентство сообщало, что сегодня на 18-этажный частично заселенный жилой дом №34 по проспекту Альберта Камалеева упал башенный кран.
По предварительной информации, в результате случившегося оказалась повреждена облицовка дома. Сейчас сотрудники МЧС проводят обход жилых помещений, на данный момент среди жильцов пострадавших нет.
В кабине крана находился мужчина, ему удалось самостоятельно выбраться. Крановщик отделался легкими травмами, госпитализация ему не потребовалась.
В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной аварии.
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