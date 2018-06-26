Татарстанский фильм стал победителем на кинофестивале в Турции

Картина отмечена в номинации «Лучшая актерская работа».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Фильм татарстанского режиссера Насура Юрушбаева «Отчий дом» («Нигез йорт») стал победителем международного фестиваля «Мы вместе-2018», который проходил в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Картина победила в номинации «Лучшая актерская работа». Кинолента была снята благодаря субсидии на производство фильмов в 2017 году.

С кинофестиваля «Мы вместе-2018» начался фестивальный маршрут фильма.



Организаторами кинофестиваля являются Ассоциация русской культуры и образования Аланьи и кинокомпания Lion Productions.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани состоялся кастинг к фильму «Остазбикэ».