В Казани состоялся кастинг к фильму «Остазбикэ»

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Фото: mincult.tatarstan.ru
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани состоялся кастинг артистов на роли в короткометражке «Остазбикэ», сообщает Минкультуры РТ.
Фильм посвящен 135-летию известного татарского писателя Гаяза Исхаки по мотивам одноименной повести автора.
Режиссером фильма стал Ренат Каримов, продюсером – Миляуша Айтуганова. Они присутствовали при отборе актеров для короткого метра. Участие в кастинге приняли артисты театров республики и люди из смежных профессий. Планируется провести еще несколько кастингов.
Съемки ленты пройдут в Буинском районе.
Героиня фильма – очень умная и великодушная женщина, выросшая в семье священнослужителя, выходит замуж за муллу. В семье все хорошо, но нет детей, и этот момент доставляет героине душевные муки. Впоследствии она решается поделить мужа с другой женщиной, чтобы та родила ему наследника.
Ранее мы писали о том, что кинематографист из Татарстана снял Владимира Этуша в дебютной короткометражке.
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