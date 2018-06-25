В Казани состоялся кастинг к фильму «Остазбикэ»

Фильм посвящен 135-летию известного татарского писателя Гаяза Исхаки по мотивам одноименной повести автора.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани состоялся кастинг артистов на роли в короткометражке «Остазбикэ», сообщает Минкультуры РТ.



Фильм посвящен 135-летию известного татарского писателя Гаяза Исхаки по мотивам одноименной повести автора.



Режиссером фильма стал Ренат Каримов, продюсером – Миляуша Айтуганова. Они присутствовали при отборе актеров для короткого метра. Участие в кастинге приняли артисты театров республики и люди из смежных профессий. Планируется провести еще несколько кастингов.



Съемки ленты пройдут в Буинском районе.

Героиня фильма – очень умная и великодушная женщина, выросшая в семье священнослужителя, выходит замуж за муллу. В семье все хорошо, но нет детей, и этот момент доставляет героине душевные муки. Впоследствии она решается поделить мужа с другой женщиной, чтобы та родила ему наследника.

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