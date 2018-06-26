«Проблема с украинцами»: Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину

Телеведущий хотел попытаться выстроить минимальное доверие с зарубежными журналистами.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Российский телеведущий Евгений Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину, сообщает РИА «ФАН».

В киевском аэропорту телеведущему объяснили, что он представляет угрозу безопасности Украины, после чего два человека в камуфляже отвели его в зал ожидания. Примаков ожидает рейса в Минск, откуда отправится в Москву.

«Со мной проблем никаких нет, проблема с украинцами», — сказал Примаков. По его словам, он собирался рассказать украинским коллегам о том, что журналист «не является комбатантом», а также об уважении к свободе печати.

Таким образом телеведущий хотел попытаться выстроить минимальное доверие с зарубежными журналистами и намекнуть на освобождение главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.