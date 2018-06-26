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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане переподготовку учителей татарского языка планируют завершить к 1 сентября. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.
Министерство образования и науки республики организовало на бюджетной основе переподготовку педагогов татарского языка, у которых возникли проблемы с нагрузкой. Набор на курсы для учителей татарского, планирующих преподавать русский язык, историю, географию и другие предметы, был открыт в ноябре 2017 года.
«Это процесс не одного дня, это многочасовая программа, и она длится не неделю, не две. Где-то раньше начали, где-то позже. По разным специальностям количество часов различно, думаю, что к 1 сентября все эти процессы завершим. Переобучение идет по установленным программам, мы не можем, не прочитав определенное количество часов, дать документ об образовании даже педагогу с высшим образованием», – сказал вице-премьер.
По его словам, при переподготовке возникли проблемы технического характера, которые будут решаться совместно с вузами, в том числе с КФУ.
Министр образования и науки РТ отметил, что переобучение педагогов ведется по пяти основным специальностям.
«Надеемся, что к 1 сентября переобучение закончится, потому что начнется новый учебный год, мы должны определить учебные часы, педагогическую нагрузку», – подчеркнул он.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, что на базе университета ведется переобучение национальных кадров, а также принято решение обучать новые кадры в различных областях.
«Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании озвучил задачу. Было сказано о формировании национальных кадров. Сегодня по этому поручению под руководством вице-премьеров создана рабочая группа. Мы определяем необходимость специалистов тех или иных отраслей, не только в области педагогики, но и журналистики, политологии и других наук. Переподготовка обучающихся на ранних курсах также будет ориентирована на другие сферы. Например, журналист – это не только человек, который должен обладать теми или иными технологиями, но и глубоко знать ту отрасль, которую он освещает», – отметил он.
«В сфере подготовки национальных кадров только в КФУ сегодня обучается 890 человек. Из них на бакалавриате – чуть более 760», – добавил Гафуров.
По его словам, руководством республики решено, что подготовка национальных кадров будет проводиться в Казанском федеральном университете. «Будет создана специальная организационная структура. Сегодня изучается вопрос, в каких областях, какое количество кадров нужно, потому что нельзя готовить, не изучив рынок. С 1 сентября по разным направлениям начнется подготовка специалистов. Сколько будет журналистов, историков, специалистов татарской филологии – изучение этого вопроса является центром ответственности рабочей группы, которую возглавляют вице-премьеры Рафис Бурганов и Лейла Фазлеева», – заявил ректор КФУ.
Работодатели различных ведомств и организаций должны будут подключиться к подготовке специалистов, заключил он.
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Переобучение педагогов ведется по пяти основным специальностям.
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