Среди вузов Татарстана самая высокая средняя стоимость обучения отмечена в КФУ

В Казанском федеральном университете самое дорогое обучение на специальностях, связанных с медициной, дизайном, культурологией.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане самая высокая средняя стоимость обучения – в Казанском федеральном университете. Годовое обучение на бакалавриате оценивается в 157 тыс. 980 рублей. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По словам главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, средняя стоимость обучения на бакалавриате для федеральных университетов и научно-исследовательских вузов республики составляет 140 – 160 тыс. рублей. «Согласно статистическим данным, стоимость одного года обучения ежегодно возрастает на 10 – 15 процентов», – заметил он.

В КФУ дороже всего обходится обучение на специальностях, связанных с медициной, дизайном, культурологией. Ниже стоимость обучения на направлениях педагогики, лингвистики и истории, рассказал министр образования и науки РТ.

«Традиционно вузами-лидерами по количеству контрольных цифр приема за счет средств федерального бюджета являются КФУ – 5 тыс. 392 места, Казанский национальный исследовательский технологический университет – 3 тыс. 813, КАИ имени Туполева – 1 тыс. 991, Казанский государственный энергетический университет – 1 тыс.420, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма – 772, Казанский государственный аграрный университет – 680, Казанский архитектурно-строительный университет – 602», – констатировал он.

Вице-премьер также отметил, что по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение бюджетного финансирования на программы магистратуры и специалитета.

На данный момент в республике обучаются 149 тыс. 732 студента. «Сокращение к прошлому учебному году – на 1,7 процента. В государственных вузах произошло увеличение студентов на 2,1 процента к 2016 году, их количество составило 101 тыс. 709 человек. В негосударственных вузах – 17 тыс. 429 человек, сокращение почти на 16 процентов к 2016 году», – заявил Бурганов.

На бюджетной основе обучается 59 тыс. 821 человек, что составляет около 40 процентов от общего числа студентов. В 2017-2018 учебном году в вузы было принято более 41 тыс. абитуриентов, проинформировал спикер.

«20 июня во всех вузах стартовала приемная кампания, – подчеркнул вице-премьер. – Выпускникам необходимо подробно ознакомиться с локальными актами вузов, размещенными на официальных сайтах».