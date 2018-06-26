Вузам Татарстана в этом году выделено более 16,5 тыс. бюджетных мест

Число бюджетных мест на 5 процентов больше, чем в 2017 году.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Вузам Татарстана в этом году выделено 16 тыс. 531 бюджетное место, в том числе 120 мест для негосударственных высших учебных заведений. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

По словам вице-премьера, количество бюджетных мест в текущем году на 5 процентов больше, чем в 2017-м.

Глава Минобрнауки РТ отметил, что наибольшее число бюджетных мест выделено на такие направления, как образование и педагогические науки (1733), химические технологии (1440), электро- и теплоэнергетика (1389), информатика и вычислительная техника (1156), машиностроение (945) и другие. При этом, по его словам, снижение бюджетных мест наблюдается на гуманитарные специальности.

В республике в этом году прием абитуриентов ведут 44 организации высшего образования, в том числе 28 государственных и 16 негосударственных учебных заведений и их филиалов.

Полный обзор по стоимости обучения и числу бюджетных мест в вузах Татарстана читайте по ссылке.