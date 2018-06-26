В Казани из-за жары за день пострадали 12 человек

Всего за сутки в скорую столицы Татарстана с разными жалобами обратились 1313 человек.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Из-за жаркой погоды за прошедшие сутки скорая помощь понадобилась 12 людям. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали на станции скорой медицинской помощи Казани.

По данным пресс-службы мэрии Казани, в течение двух последних дней в неотложку из-за жары обращались по 100 – 150 человек.

«Как правило, помощь врачей требовалась людям среднего возраста, которые в момент недомогания находились на улице», – говорится в сообщении мэрии Казани.

Всего же за сутки в «скорую» столицы РТ поступило 1313 обращений.

Ранее Минздрав РТ опубликовал памятку с правилами поведения в жару.