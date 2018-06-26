Песков о строительстве магистрали до Грозного: Тема действительно поднималась

По словам пресс-секретаря Президента РФ, таких «визионерских проектов» на рассмотрении находится очень много.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ подтвердил, что тема строительства высокоскоростной магистрали до Грозного поднималась, сообщает РБК.

Песков отметил, что тема обсуждалась во время служебной переписки и каких-либо определенных решений не выносилось.

По его словам, таких «визионерских проектов» на рассмотрении находится очень много, но их рентабельность может показать только «очень детальная проработка соответствующими ведомствами».

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о строительстве магистрали в Грозный.