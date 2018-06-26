СМИ узнали о просьбе Кадырова к Путину о строительстве магистрали в Грозный

Возведение Транскавказской ВСМ может обойтись в 1,2 триллиона рублей.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой предусмотреть в стратегии пространственного развития до 2025 года возведение Транскавказской высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя республики.

Рамзан Кадыров предложил в рамках запланированного Российскими железными дорогами строительства магистрали Центр – Юг (Москва – Адлер) сначала построить участки Ростов-на-Дону – Краснодар и Краснодар – Грозный.

Владимир Путин поручил министрам экономического развития Максиму Орешкину и транспорта Евгению Дитриху оценить возможность включения проекта ВСМ в программу.

Пока что в рамках строительства ВСМ Центр – Юг предусмотрено разделение грузового и пассажирского хода на этом направлении с созданием скоростного пассажирского движения, а также возведение ВСМ Москва – Тула. Строительство 194 км магистрали обойдется в 363 млрд рублей.

Стоимость возведения магистрали Краснодар – Грозный длиной более 620 км может достигнуть 1,2 трлн рублей без учета трат на подвижной состав. При этом возможные источники финансирования проекта неясны, а его эффективность ставится экспертами под сомнение, замечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство первого участка ВСМ Москва – Казань должно начаться уже в 2018 году.