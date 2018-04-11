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Татар-информ

26 июня 2018, 13:32

Шоу-бизнес

Басков рассказал о тайном покровителе Ольги Бузовой

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Фото: скриншот

На передаче «Привет, Андрей!» гости в студии обсуждали успех клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения – синий».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Певец Николай Басков на шоу Андрея Малахова заявил о том, что знает имя тайного возлюбленного Ольги Бузовой, пишут «Дни.Ру».

На передаче «Привет, Андрей!» гости в студии обсуждали успех клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения – синий». На шоу пришли виновник темы, Кристина Орбакайте, Марина Федункив, отец Филиппа Бедрос Киркоров, Олеся Судзиловская, Николай Басков и, конечно, Ольга Бузова, которая исполнила в клипе роль кассирши.

Бузова поспешила занять место рядом с Киркоровым, Малахов тут же стал отпускать недвусмысленные шутки в адрес пары. В какой-то момент Николай Басков не выдержал и заявил, что у него есть телефон друга и что он будет недоволен всем происходящим в студии. В студии воцарилась пауза.

Киркоров спросил коллегу, что он имеет в виду. Басков же заявил, что он лучше знает личную жизнь Бузовой. В разговор вмешалась сама Ольга Бузова. Ведущая обратилась к Киркорову. «Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…». Однако поп-король ее остановил, попросив не продолжать, чтобы сохранить интригу.

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