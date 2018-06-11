Трейлер «Мстителей: Война бесконечности» установил рекорд на YouTube

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Трейлер третьей части фильма «Мстители» установил абсолютный рекорд на YouTube. Видео было опубликовано в ноябре прошлого года.
К середине июня количество просмотров превысило 200 млн. На данный момент это самый лучший результат среди всех опубликованных трейлеров в мире.
«Мстителям» принадлежит и ряд других рекордов — самый кассовый старт в истории кинематографа, а также сбор одного миллиарда долларов за самый короткий срок. Сейчас сборы фильма составляют 2 млрд долларов.
Главные роли в ленте исполнили Роберт Дауни – младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербетч и другие.
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