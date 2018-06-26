Около 500 спортсменов будут состязаться в Камском триатлоне в Набережных Челнах

Турнир станет вторым стартом триатлонной программы в спортивных соревнованиях TIMERMAN.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Камском триатлоне, который состоится в Набережных Челнах 1 июля, будут состязаться около 500 спортсменов, сообщает пресс-атташе серии спортивных соревнований TIMERMAN Ольга Камардина.

Турнир станет вторым стартом триатлонной программы в спортивных соревнованиях татарстанского бренда. Первым таким состязанием стал Альметьевский триатлон, в котором 10 июня приняли участие более 300 спортсменов.

Камский триатлон будет состоять из трех этапов: плавательного, велоэтапа и бегового этапа. Турнир начнется на пляже у набережной Ф. Табеева в 10.00.

Помимо взрослых спортсменов в соревнованиях примут участие и дети, для которых организуют отдельный забег на 600 м. Как отмечается, медали получат все юные участники бегового этапа.