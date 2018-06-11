На Альметьевском триатлоне победил чемпион мира по дуатлону Максим Кузьмин

Призер Олимпиад Максим Вылегжанин занял на состязаниях второе место.

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На Альметьевском триатлоне победителем в самой престижной категории – спринте стал чемпион мира по дуатлону Максим Кузьмин, сообщает пресс-атташе серии спортивных мероприятий Timerman Ольга Камардина.

Он преодолел сокращенный вдвое из-за погоды плавательный этап в 375 м, сделал 4 круга по 5 км на велосипеде и пробежал 5 км за 53 минуты 54 секунды.

Призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Максим Вылегжанин уступил Кузьмину 3,5 минуты (57:39). Третьим стал Вячеслав Соколов из Нижнекамска, 58:47.

Среди женщин лучший результат (один час 8 минут и 34 секунды) продемонстрировала Кристина Запасная из Казани. Второй стала Екатерина Чернышева из Набережных Челнов (01:11:34), третьей – Мария Корчагина из Самары (01:13:55).

В командном первенстве лучшими стали альметьевские «Лыжники» (01:02.11). «Серебро» записала на свой счет казанская команда DNA (01:07:15), «бронза» досталась «Белым волкам» из Лениногорска (01:10:24).

Всего, несмотря на прохладную погоду, на старт вышли примерно 100 спортсменов из 15 российских городов. Правда, изначально предполагалось, что состязания соберут от 300 до 500 любителей триатлона.

Из представителей властей и бизнеса в соревнованиях приняли участие бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов, глава Альметьевского района РТ Айрат Хайруллин и руководитель нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» Ренат Нугайбеков.

Следующий триатлонный старт в рамках татарстанской серии спортивных соревнований Timerman будет организован 1 июля в Набережных Челнах.