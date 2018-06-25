Сборная России сыграет с Испанией

Сборная Испании заняла первое место в группе В.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Футбольная команда России сыграет в первом раундн плей-офф со сборной Испании, сообщает RT.

Испания опередила Португалию по количеству забитых мячей и заняла первое место в группе В.

Матч нашей сборной против команды Испании пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира.