Сборная России потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира

Подопечные Станислава Черчесова в Самаре уступили сборной Уругвая со счетом 0:3.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России по футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира уступила команде Уругвая со счетом 0:3 — забитыми мячами у южноамериканцев отметились Суарес и Кавани, еще один гол россияне забили в свои ворота. Несмотря на итоговое поражение в матче, подопечные Станислава Черчесова добились исторического результата: впервые сборная России сыграет в плей-офф чемпионата мира.

Серьезного турнирного значения матч сборных России и Уругвая, пожалуй, не имел — обе команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала, поэтому могли позволить себе легкие эксперименты в предстоящей игре. Уругвайцы из-за травмы потеряли основного центрального защитника Хосе Хименеса, а тренерский штаб россиян дал шанс проявить себя резервистам: с первых минут на поле появились Кудряшов, Алексей Миранчук и Смольников. Наставника команды Станислава Черчесова вполне можно было понять — дать отдых своим лидерам Головину, Жиркову и Фернандесу было куда важнее, чем любой ценой победить в предстоящей игре. По сути, исторический результат уже добыт, и даже если россияне вдруг вылетят в первом раунде плей-офф, их вряд ли кто-то будет серьезно критиковать. Победа в этом матче для любой из команд становилась лишь приятным бонусом, не более того.

Игра началась в сумасшедших погодных условиях — термометр на выходе со стадиона показывал +37 по Цельсию. Именно поэтому уругвайцы решили организовать для хозяев мундиаля холодный душ: таковым стал гол Суареса со штрафного уже на десятой минуте игры. Смольников ошибся в передаче, и Зобнину ничего, кроме фола, в такой ситуации не оставалось. Хитрый Суарес обманул всех — обычно игроки перебрасывают стенку, а форвард «Барселоны» решил пробить низом во «вратарский» угол. Акинфеев к удару оказался не готов и не смог дотянуться до этого мяча. В такой ситуации бы по полной включиться болельщикам, но публика на «Самара-Арене» удивительно спокойно наблюдала за происходящим. Отыграться россияне могли почти сразу же — Дзюба продавил соперника и скинул мяч на Черышева, который пробил прямо в Муслеру. Позже фланговый полузащитник российской команды все же забил, но в свои ворота: после подачи углового у владений Акинфеева мяч отлетел к Лаксальту, тот пробил и с помощью рикошета от ноги Черышева переиграл вратаря россиян. В протокол мяч был записан как автогол, который еще больше надломил сборную России. Окончательно хозяев мундиаля добило удаление Смольникова — в копилку к обрезу при первом пропущенном голе защитник умудрился за девять минут схлопотать две желтые карточки. Главный тренер россиян Станислав Черчесов, впрочем, отбил «пятерку» уходящему с поля Смольникову и продолжил подбадривать своих парней. Еще до удаления уругвайцы вполне могли забить третий мяч после феноменального пожара у российских ворот, но сообща команду спасли Акинфеев и Зобнин.

После перерыва эксперименты за авторством Черчесова продолжились — вместо Газинского на поле появился Кузяев, а Алексея Миранчука заменил Смолов. На этом чемпионате мира Дзюба и Смолов еще ни разу не играли вместе, и любопытно было посмотреть на их взаимодействия. Дзюба, кстати, провел очень качественный матч, постоянно цеплялся за мячи в передней линии и напрягал защитников. В одном из моментов центрфорварда российской сборной огрели по лицу в чужой штрафной, но никакой реакции арбитров не последовало. Видимо, пресловутый VAR (система видеопросмотров) введена никак не для повышения объективности футбола. Отомстить сопернику за такое обращение Дзюба мог уже через несколько минут — Муслера ошибся при выносе мяча от ворот, партнеры нашли нападающего пасом, а тот пробил мимо ворот. Уругвайцы во втором тайме совсем перестали играть в футбол: они больше тянули время, а Суарес по обыкновению провоцировал соперников. Игра за десять минут до конца совсем сникла, но болельщики все еще требовали забитого мяча от сборной России. Это вполне могло случиться в концовке матча — Смолов убежал по флангу, усадил на пятую точку защитника и прострелил вдоль ворот, на месте был Муслера. Уругвайцы ответили на это парой выстрелов издали от появившегося на поле Родригеса. После очередного такого удара гости реализовали угловой — Акинфеев выручил партнеров после удара Година, но добивание от Кавани защитники проворонили. Сборная России уступает Уругваю и занимает второе место в своей группе: в 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова первого июля в «Лужниках» сыграют против победителя группы B.

Футбол, чемпионат мира. Групповой этап. Группа А, третий тур.

Уругвай — Россия — 3:0 (2:0).

Голы: Суарес (10, 1:0), Черышев (автогол, 23′, 2:0), Кавани (90′).

Желтые карточки: Бентанкур (59′) — Газинский (9′), Смольников (27′).

Красные карточки: нет — Смольников (36′).

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин (К), Коатес, Лаксальт, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63′), Торрейра, Весино, Нандес (Родригес, 73′), Кавани (Гомес, 90+’), Суарес.

Россия: Акинфеев (К), Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Черышев (Фернандес, 38′), Газинский (Кузяев, 46′), Ал. Миранчук (Смолов, 60′), Зобнин, Самедов, Дзюба.

Судья: Маланг Дидьеу (Сенегал).

Стадион: «Самара-Арена», 41 тыс. 970 зрителей.