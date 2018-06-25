Сборная России потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: rfs.ru
(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России по футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира уступила команде Уругвая со счетом 0:3 — забитыми мячами у южноамериканцев отметились Суарес и Кавани, еще один гол россияне забили в свои ворота. Несмотря на итоговое поражение в матче, подопечные Станислава Черчесова добились исторического результата: впервые сборная России сыграет в плей-офф чемпионата мира.
Серьезного турнирного значения матч сборных России и Уругвая, пожалуй, не имел — обе команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала, поэтому могли позволить себе легкие эксперименты в предстоящей игре. Уругвайцы из-за травмы потеряли основного центрального защитника Хосе Хименеса, а тренерский штаб россиян дал шанс проявить себя резервистам: с первых минут на поле появились Кудряшов, Алексей Миранчук и Смольников. Наставника команды Станислава Черчесова вполне можно было понять — дать отдых своим лидерам Головину, Жиркову и Фернандесу было куда важнее, чем любой ценой победить в предстоящей игре. По сути, исторический результат уже добыт, и даже если россияне вдруг вылетят в первом раунде плей-офф, их вряд ли кто-то будет серьезно критиковать. Победа в этом матче для любой из команд становилась лишь приятным бонусом, не более того.
Игра началась в сумасшедших погодных условиях — термометр на выходе со стадиона показывал +37 по Цельсию. Именно поэтому уругвайцы решили организовать для хозяев мундиаля холодный душ: таковым стал гол Суареса со штрафного уже на десятой минуте игры. Смольников ошибся в передаче, и Зобнину ничего, кроме фола, в такой ситуации не оставалось. Хитрый Суарес обманул всех — обычно игроки перебрасывают стенку, а форвард «Барселоны» решил пробить низом во «вратарский» угол. Акинфеев к удару оказался не готов и не смог дотянуться до этого мяча. В такой ситуации бы по полной включиться болельщикам, но публика на «Самара-Арене» удивительно спокойно наблюдала за происходящим. Отыграться россияне могли почти сразу же — Дзюба продавил соперника и скинул мяч на Черышева, который пробил прямо в Муслеру. Позже фланговый полузащитник российской команды все же забил, но в свои ворота: после подачи углового у владений Акинфеева мяч отлетел к Лаксальту, тот пробил и с помощью рикошета от ноги Черышева переиграл вратаря россиян. В протокол мяч был записан как автогол, который еще больше надломил сборную России. Окончательно хозяев мундиаля добило удаление Смольникова — в копилку к обрезу при первом пропущенном голе защитник умудрился за девять минут схлопотать две желтые карточки. Главный тренер россиян Станислав Черчесов, впрочем, отбил «пятерку» уходящему с поля Смольникову и продолжил подбадривать своих парней. Еще до удаления уругвайцы вполне могли забить третий мяч после феноменального пожара у российских ворот, но сообща команду спасли Акинфеев и Зобнин.
После перерыва эксперименты за авторством Черчесова продолжились — вместо Газинского на поле появился Кузяев, а Алексея Миранчука заменил Смолов. На этом чемпионате мира Дзюба и Смолов еще ни разу не играли вместе, и любопытно было посмотреть на их взаимодействия. Дзюба, кстати, провел очень качественный матч, постоянно цеплялся за мячи в передней линии и напрягал защитников. В одном из моментов центрфорварда российской сборной огрели по лицу в чужой штрафной, но никакой реакции арбитров не последовало. Видимо, пресловутый VAR (система видеопросмотров) введена никак не для повышения объективности футбола. Отомстить сопернику за такое обращение Дзюба мог уже через несколько минут — Муслера ошибся при выносе мяча от ворот, партнеры нашли нападающего пасом, а тот пробил мимо ворот. Уругвайцы во втором тайме совсем перестали играть в футбол: они больше тянули время, а Суарес по обыкновению провоцировал соперников. Игра за десять минут до конца совсем сникла, но болельщики все еще требовали забитого мяча от сборной России. Это вполне могло случиться в концовке матча — Смолов убежал по флангу, усадил на пятую точку защитника и прострелил вдоль ворот, на месте был Муслера. Уругвайцы ответили на это парой выстрелов издали от появившегося на поле Родригеса. После очередного такого удара гости реализовали угловой — Акинфеев выручил партнеров после удара Година, но добивание от Кавани защитники проворонили. Сборная России уступает Уругваю и занимает второе место в своей группе: в 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова первого июля в «Лужниках» сыграют против победителя группы B.
Футбол, чемпионат мира. Групповой этап. Группа А, третий тур.
Уругвай — Россия — 3:0 (2:0).
Голы: Суарес (10, 1:0), Черышев (автогол, 23′, 2:0), Кавани (90′).
Желтые карточки: Бентанкур (59′) — Газинский (9′), Смольников (27′).
Красные карточки: нет — Смольников (36′).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин (К), Коатес, Лаксальт, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63′), Торрейра, Весино, Нандес (Родригес, 73′), Кавани (Гомес, 90+’), Суарес.
Россия: Акинфеев (К), Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Черышев (Фернандес, 38′), Газинский (Кузяев, 46′), Ал. Миранчук (Смолов, 60′), Зобнин, Самедов, Дзюба.
Судья: Маланг Дидьеу (Сенегал).
Стадион: «Самара-Арена», 41 тыс. 970 зрителей.
Следующая новость
Многофункциональные центры в республики оказывают 120 видов услуг.
Минэкологии Татарстана в период чемпионата мира по футболу работает в усиленном режиме.
В результате ДТП возле населенного пункта Зимняя Горка пострадал один человек.
Доходы бюджета на 2018 год составят 225 млрд руб., расходы — 243 млрд руб., дефицит — 18,7 млрд руб.
Злоумышленник напал на девушку рано утром в понедельник, 25 июня.
Уругвайцы обыграли россиян со счетом 3:0 и заняли первое место в группе A.
Подопечные Станислава Черчесова в Самаре уступили сборной Уругвая со счетом 0:3.
Республика покажет экспозицию основных промышленных предприятий РТ и продукцию под брендом Made in Tatarstan.
33-летний житель Рыбнослободского района с психическими отклонениями уже второй раз посягнул на жизнь полицейского.
В жаркую погоду прежде всего следует снизить физическую активность и увеличить потребление жидкости.
Сюжет фильма «Старый вояка» посвящен немощному старику, который рвется на войну, чтобы приблизить день победы.
Для любителей активностей организуют спортивные зоны, все желающие смогут поиграть в бадминтон, фрисби и устроить битву водными пистолетами.
Фернандо Касерес и Хулио Маглионе получили макет самарского стадиона и по мячу, Павел Колобков – футболку «Селесте» и флаг Уругвая.
В год 100-летия со дня первого чемпионата мира футбольный мундиаль может вернуться в Уругвай.
171 работнику компании не выплачивали зарплату за апрель 2018 года.
В экспозиции посетителям выставки будут представлены приказы, письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы.
Каверзные вопросы на футбольную тематику подготовили учителя школ и сотрудники исправительных учреждений.
Президент Татарстана провел очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
Матч между сборными командами Кореи и Германии состоится 27 июня в 17:00 на стадионе «Казань Арена».
По завершении мундиаля Россия и Уругвай намерены продолжить взаимодействие в области спортивной науки, образования и обмена кадрами.
При оформлении договора об оказании туристических услуг не может быть и речи о ссылке на стандартную форму, в документах должно быть прописано все.
Вопросы, касающиеся футбола, по мнению главы Минспорта России, следует оставить на попечение FIFA.
25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов
25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань