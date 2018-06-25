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Федор Кудряшов: «Мы допустили индивидуальные ошибки в матче против Уругвая»

Татар-информ

25 июня 2018, 23:26

Политика

Средняя пенсия в 2024 году будет около 20 тысяч рублей

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Глава Минфина РФ подчеркнул, что изменение пенсионного возраста необходимо для дальнейших прибавок.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). К 2024 году планируется увеличить средний размер пенсии до 20 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра финансов Антона Силуанова. 

Он подчеркнул, что для намеченных прибавок необходимы изменения касаемо пенсионного возраста.

По словам Силуанова, в правительстве рассматривается возможность введения льгот и налоговых вычетов для тех россиян, которые планируют сами копить себе на пенсию.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин рассказал, какой размер пенсии будет в следующем году.

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