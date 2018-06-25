Глава Минтруда рассказал о размере пенсии в 2019 году

По словам Максима Топилина, главной целью реформы является «экономическая необходимость».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что средний размер пенсии на следующий год будет 15,4 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Топилин отметил, что к концу этого года средняя пенсия составит 14 414 руб., а в рамках обещанной прибавки на 1 тысячу в течение года в следующем году средний размер пенсии составит 15,4 тыс. рублей.

В последние годы серьезно выросла средняя продолжительность жизни, и главной целью реформы является «экономическая необходимость», пояснил он.