Глава Минтруда рассказал о размере пенсии в 2019 году

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что средний размер пенсии на следующий год будет 15,4 тыс. рублей, сообщают «Известия».
Топилин отметил, что к концу этого года средняя пенсия составит 14 414 руб., а в рамках обещанной прибавки на 1 тысячу в течение года в следующем году средний размер пенсии составит 15,4 тыс. рублей.
В последние годы серьезно выросла средняя продолжительность жизни, и главной целью реформы является «экономическая необходимость», пояснил он.
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