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Татар-информ

25 июня 2018, 18:31

Культура

Кинематографист из Татарстана снял Этуша в дебютной короткометражке

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Фото: Сергей Батаев

Сюжет фильма «Старый вояка» посвящен немощному старику, который рвется на войну, чтобы приблизить день победы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Уроженец Алексеевского района РТ, актер театра и кино Сергей Батаев выступил в роли режиссера и снял в своей дебютной короткометражке народного артиста СССР Владимира Этуша.

Батаев рассказал ИА «Татар-информ», что 96-летний артист театра Вахтангова стойко выдержал тяжести съемочного процесса, а также непростые погодные условия (дождь, ветер, огромное количество насекомых), так как съемки велись в лесах Тверской области.



Сюжет фильма «Старый вояка» посвящен немощному старику, который рвется на войну, чтобы приблизить день победы. Но своими попытками сбежать только мешает дочери, которая вынуждена одна нести на себе все тяготы деревенского быта. После очередной такой попытки она запирает отца дома, где он тихо умирает, не дождавшись главной вести.

Дочь главного героя сыграла актриса театра Вахтангова, заслуженная артистка России – Ольга Тумайкина, больше известная зрителям по комедийным ролям. Но в этом фильме актрису можно увидеть совершенно в противоположном образе: здесь она сильная и жесткая.



Сергей Батаев является выпускником Академии Никиты Михалкова. Снятая история – день памяти его прадеду, который не дожил до победы несколько часов. Сергея назвали в честь него.

«<…> прадед твердил, что главное для него в жизни – дожить до победы…но этому было не суждено сбыться. И я чувствовал всегда какой-то долг перед ним, который я сейчас выполнил», – рассказал режиссер.

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