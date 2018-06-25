Министр спорта РФ: Никто не мыслит развитие мирового спорта без России

По завершении мундиаля Россия и Уругвай намерены продолжить взаимодействие в области спортивной науки, образования и обмена кадрами.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что мировой спорт не мыслит дальнейшего развития без России. Более того, уже сейчас, несмотря на некоторую нервозность на фоне допинговых скандалов, в работе находится целый ряд глобальных проектов.

«К российскому спорту, к нашим спортивным достижениям остаются и всегда были хорошие отношения у реальных профессионалов: тех, кто отвечает за развитие спорта в своих странах. У нас и сейчас много проектов: с международной федерацией водных видов спорта будем проводить чемпионат мира в короткой воде, регулярно проводим чемпионаты мира по прыжкам в воду. Будем проводить чемпионат мира по боксу. Никто не ставит под сомнение заслуги России в мировом спорте», — подчеркнул Колобков.

Заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции в режиме видеомоста, что состоялась в казанском городском пресс-центре ЧМ-2018.

Более того, с Уругваем, с которым сегодня предстоит играть сборной России, по завершении чемпионата планируется выстроить сотрудничество по сразу нескольким направлениям: «У нас заключены соглашения. Мы договорились встретиться после чемпионата и вместе продумать сотрудничество с точки зрения спортивной науки, образования, обмена кадрами», — сообщил Колобков.

В планах также налаживание подобного сотрудничества и со всеми латиноамериканскими странами.