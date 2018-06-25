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Татар-информ

25 июня 2018, 16:23

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Павел Колобков рекомендовал антидопинговому агентству США заняться своими делами

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Фото: архив


Вопросы, касающиеся футбола, по мнению главы Минспорта России, следует оставить на попечение FIFA.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Заняться своими делами, то есть вопросами допинговой политики внутри Соединенных Штатов Америки, порекомендовал министр спорта России Павел Колобков Антидопинговому агентству США (USADA).

«Вы знаете, что президент Антидопингового агентства США часто высказывается по разным поводам. Как мне кажется, важно, чтобы он занялся непосредственно своей деятельностью – вопросами допинговой политики внутри Штатов, потому что у них тоже присутствует достаточно много вопросов», – подчеркнул Колобков.

Этот ответ прозвучал на пресс-конференции, которая в режиме видеомоста объединила все 11 городов, принимающих чемпионат мира по футболу в России. Журналист из Самары поинтересовался мнением министра об озабоченности руководителя Американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта слишком хорошей, по его мнению, игрой российской сборной.

«Вопросы, касающиеся футбола, мне кажется, нужно оставить Международной ассоциации футбола, которая на днях сняла все вопросы по отношению к нашей команде. Важно и то, что Всемирное антидопинговое агентство никаких вопросов не задает», – заявил глава Минспорта России.

Он также отметил, что доволен тем, как проходит чемпионат, а также уровнем физической подготовки и качеством игры, которые демонстрируют команды – участницы мундиаля.

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