В Казань прибудет бесплатный поезд с болельщиками на матч Корея – Германия

Матч между сборными командами Кореи и Германии состоится 27 июня в 17:00 на стадионе «Казань Арена».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 27 июня на железнодорожный вокзал Казань-1 прибудет бесплатный двухэтажный поезд «Москва — Казань» с болельщиками на матч Корея — Германия. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее сообщалось, что бесплатными билетами на поезда между городами мундиаля воспользовались порядка 100 тыс. человек, всего было отправлено 223 бесплатных поезда.

Матч между сборными командами Кореи и Германии состоится 27 июня в 17:00 на стадионе «Казань Арена».