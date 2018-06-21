Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Бесплатными билетами на поезда между городами ЧМ-2018 воспользовались почти 100 тыс. человек, всего было отправлено 223 бесплатных поезда. Об этом на брифинге в формате видеоконференции сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.
«Между городами-организаторами будет курсировать 14 тыс. 817 регулярных поездов вместимостью более 8,5 млн человек. Кроме того, мы организовали 734 бесплатных поезда общей вместимостью 448 тыс. 162 места», — сказал министр.
По словам Дитриха, сервис пользуется популярностью у фанатов — на сегодняшний день забронировано порядка 90 процентов мест на поезда на матчи группового этапа и 68 процентов мест на поезда на матчи плей-офф.
Чаще всего услугой пользуются болельщики из России, Аргентины, Мексики, Колумбии, США и Китая. Самыми востребованными являются поезда в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород.
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