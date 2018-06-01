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Хамес Родригес стал лучшим игроком матча Польша — Колумбия в Казани

Татар-информ

24 июня 2018, 22:06

Шоу-бизнес

Экс-супруга Сильвестра Сталлоне родила пятого ребенка в 54 года

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Счастливые родители назвали малышку Фридой, ее вес при рождении составил 2,5 кг.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Бывшая жена актера Сильвестра Сталлоне – 54-летняя артистка Бриджит Нильсен родила пятого ребенка. У звезды фильма «Рыжая Соня» родилась дочь.

Счастливые родители назвали малышку Фридой, ее вес при рождении составил 2,5 кг.

Отцом ребенка стал ее пятый по счету муж, продюсер Маттиа Десси. Супруги поженились 12 лет, и общих детей до рождения Фриды у них не было. Для Десси малышка стала первенцем.

О своем интересном положении кинодива рассказывала в Instagram`e. Многие ее поклонники были удивлены, так как для актрисы новорожденная дочь стала поздним ребенком. Самому старшему сыну кинодивы на данный момент исполнилось 34 года.

В феврале этого года супруга актера и режиссера Эммануила Виторгана Ирина Млодик родила первенца в 56 лет. Девочку назвали Этель.

 

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen)

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