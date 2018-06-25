Хулио Маглионе: Все, что делает Россия, оказывается лучшим

Президент Национального олимпийского комитета Уругвая уверен: футбольный мундиаль в России – лучший за всю историю FIFA.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Все, за что бы ни взялась Россия, в том числе и в области спорта, оказывается лучшим. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в режиме видеомоста, связавшего все 11 городов РФ, принимающих чемпионат мира по футболу, заявил президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе.

«В Казани мы провели лучший чемпионат мира по водным видам спорта в истории FINA. Сегодня переживаем лучший чемпионат мира FIFA. Все, что вы делаете, всегда оказывается лучшим», – подчеркнул Маглионе. И добавил, что в России он и его коллеги чувствуют себя как дома.

«Сегодня после обеда мы ожидаем увидеть замечательный матч Россия – Уругвай. Результат неважен, поскольку обе команды вышли в следующий раунд. Замечательно то, что мы будем наблюдать замечательную игру», – отметил он.

Национальный секретарь по спорту Восточной Республики Уругвай Фернандо Касерес покорен радушием и открытостью людей, живущих в России. Он сам профессор литературы и уверен, что русский народ таков, каким он описан в классической литературе.

В том, что предстоящая встреча сборных России и Уругвая не будет скучной, уверен и министр спорта России Павел Колобков: «Я очень рад тому, что наша команда выполнила задачу предварительного этапа, отобравшись в следующий этап, показав при этом хорошую, интересную игру. Команда Уругвая свою задачу по выходу в следующий круг тоже выполнила. Но все же думаю, что сегодня нас ожидает очень интересная игра. Обе команды будут нацелены на результат, на победу. Никто не будет думать, как поберечь свои силы».

Делать прогнозы относительно того, на какую команду сборная России выйдет в одной восьмой финала, глава Минспорта России не стал. «Думаю, что это неблагодарное занятие – делать прогнозы. Сегодня самое важное – предстоящая игра. Дальше будем смотреть. Слабых команд в чемпионате мира нет: у каждой есть свои сильные и слабые стороны», – подчеркнул Колобков.