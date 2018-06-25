Хулио Маглионе: Все, что делает Россия, оказывается лучшим

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: tatarstan.ru
(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Все, за что бы ни взялась Россия, в том числе и в области спорта, оказывается лучшим. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в режиме видеомоста, связавшего все 11 городов РФ, принимающих чемпионат мира по футболу, заявил президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе.
«В Казани мы провели лучший чемпионат мира по водным видам спорта в истории FINA. Сегодня переживаем лучший чемпионат мира FIFA. Все, что вы делаете, всегда оказывается лучшим», – подчеркнул Маглионе. И добавил, что в России он и его коллеги чувствуют себя как дома.
«Сегодня после обеда мы ожидаем увидеть замечательный матч Россия – Уругвай. Результат неважен, поскольку обе команды вышли в следующий раунд. Замечательно то, что мы будем наблюдать замечательную игру», – отметил он.
Национальный секретарь по спорту Восточной Республики Уругвай Фернандо Касерес покорен радушием и открытостью людей, живущих в России. Он сам профессор литературы и уверен, что русский народ таков, каким он описан в классической литературе.
В том, что предстоящая встреча сборных России и Уругвая не будет скучной, уверен и министр спорта России Павел Колобков: «Я очень рад тому, что наша команда выполнила задачу предварительного этапа, отобравшись в следующий этап, показав при этом хорошую, интересную игру. Команда Уругвая свою задачу по выходу в следующий круг тоже выполнила. Но все же думаю, что сегодня нас ожидает очень интересная игра. Обе команды будут нацелены на результат, на победу. Никто не будет думать, как поберечь свои силы».
Делать прогнозы относительно того, на какую команду сборная России выйдет в одной восьмой финала, глава Минспорта России не стал. «Думаю, что это неблагодарное занятие – делать прогнозы. Сегодня самое важное – предстоящая игра. Дальше будем смотреть. Слабых команд в чемпионате мира нет: у каждой есть свои сильные и слабые стороны», – подчеркнул Колобков.
Следующая новость
ДТП произошло накануне утром рядом с населенным пунктом Красновидово Камско-Устьинского района республики.
Президент Национального олимпийского комитета Уругвая уверен: футбольный мундиаль в России – лучший за всю историю FIFA.
На деловом совещании в мэрии Дамир Фаттахов получил знак «За труд и доблесть во благо Казани».
Посылка с запрещенными предметами внутри поступила в исправительную колонию Нижнекамска.
В региональном отделении ведомства перечислили болезни зарубежных стран, наиболее популярных для отдыха.
В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир легковушки.
В республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода.
Неравнодушные рыбаки из Автограда решили внести свой вклад в зарыбление рек.
Из принимающих ЧМ городов зарубежные болельщики чаще всего снимают деньги в Москве, Ростове-на-Дону и Казани.
Голкипер «Ак Барса» встретился с хоккеистами местных команд.
По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, беспрецедентные меры безопасности были связаны с темпераментом болельщиков.
«Алабуга» презентовала китайским инвесторам бизнес-план совместного предприятия, которое могут запустить в 2021 – 2023 годах.
За десять лет в моногородах РТ планируется создать 7 тысяч рабочих мест и привлечь капитальные вложения в объеме 19 млрд рублей.
Посещаемость Нацмузея Татарстана в дни чемпионата мира по футболу выросла в несколько раз.
Президент РТ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в России.
У колумбийца Хулио Пико во время поездки по России перестала работать батарея, приводящая в движение его кресло.
В конце июля Минэкономразвития РФ рассмотрит заявку татарстанского города о создании территории опережающего развития.
Авария произошла минувшим вечером на проспекте Сююмбике.
Игра начнется в 17 часов по московскому времени, фестиваль открывается за два часа до начала матча.
25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов
25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань