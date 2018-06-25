Главное
Роспотребнадзор назвал инфекционные угрозы для участников хаджа

Татар-информ

25 июня 2018, 14:58

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Хулио Маглионе: Все, что делает Россия, оказывается лучшим

Рекомендуем

Фото: tatarstan.ru

Президент Национального олимпийского комитета Уругвая уверен: футбольный мундиаль в России – лучший за всю историю FIFA.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Все, за что бы ни взялась Россия, в том числе и в области спорта, оказывается лучшим. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в режиме видеомоста, связавшего все 11 городов РФ, принимающих чемпионат мира по футболу, заявил президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе.

«В Казани мы провели лучший чемпионат мира по водным видам спорта в истории FINA. Сегодня переживаем лучший чемпионат мира FIFA. Все, что вы делаете, всегда оказывается лучшим», – подчеркнул Маглионе. И добавил, что в России он и его коллеги чувствуют себя как дома.

«Сегодня после обеда мы ожидаем увидеть замечательный матч Россия – Уругвай. Результат неважен, поскольку обе команды вышли в следующий раунд. Замечательно то, что мы будем наблюдать замечательную игру», – отметил он.

Национальный секретарь по спорту Восточной Республики Уругвай Фернандо Касерес покорен радушием и открытостью людей, живущих в России. Он сам профессор литературы и уверен, что русский народ таков, каким он описан в классической литературе.

В том, что предстоящая встреча сборных России и Уругвая не будет скучной, уверен и министр спорта России Павел Колобков: «Я очень рад тому, что наша команда выполнила задачу предварительного этапа, отобравшись в следующий этап, показав при этом хорошую, интересную игру. Команда Уругвая свою задачу по выходу в следующий круг тоже выполнила. Но все же думаю, что сегодня нас ожидает очень интересная игра. Обе команды будут нацелены на результат, на победу. Никто не будет думать, как поберечь свои силы».

Делать прогнозы относительно того, на какую команду сборная России выйдет в одной восьмой финала, глава Минспорта России не стал. «Думаю, что это неблагодарное занятие – делать прогнозы. Сегодня самое важное – предстоящая игра. Дальше будем смотреть. Слабых команд в чемпионате мира нет: у каждой есть свои сильные и слабые стороны», – подчеркнул Колобков.

Следующая новость

Эмиль Гарипов привез Кубок Гагарина на Сабантуй в Арский район
Новости дня
15:30
Анну Ардову выписали из больницы
15:21
В Татарстане 56-летний водитель «КАМАЗа» сбил опору ЛЭП

ДТП произошло накануне утром рядом с населенным пунктом Красновидово Камско-Устьинского района республики.

15:12
Фильм «Мир Юрского периода 2» стартовал хуже первой части
15:05
ВТБ Пенсионный фонд получил 1500 взносов по программе «Коллекция»
14:58
Хулио Маглионе: Все, что делает Россия, оказывается лучшим

Президент Национального олимпийского комитета Уругвая уверен: футбольный мундиаль в России – лучший за всю историю FIFA.

14:55
Песков: Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
14:38
Состоялось первое рабочее совещание в Минмолодежи с участием Фаттахова

На деловом совещании в мэрии Дамир Фаттахов получил знак «За труд и доблесть во благо Казани».

14:35
Житель Казани пытался передать в колонию мобильники в сахаре

Посылка с запрещенными предметами внутри поступила в исправительную колонию Нижнекамска.

14:34
Роспотребнадзор назвал инфекционные угрозы для участников хаджа

В региональном отделении ведомства перечислили болезни зарубежных стран, наиболее популярных для отдыха.

14:29
Ночью возле кладбища в Камско-Устьинском районе РТ с трассы вылетела легковушка

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир легковушки.

14:25
Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

В республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода.

14:18
Челнинские рыбаки выпустили в реку 213 килограммов мальков карпа и белого амура

Неравнодушные рыбаки из Автограда решили внести свой вклад в зарыбление рек.

14:06
В Казани иностранные фанаты совершают в банкоматах более 40 процентов операций

Из принимающих ЧМ городов зарубежные болельщики чаще всего снимают деньги в Москве, Ростове-на-Дону и Казани.

13:59
В Совфеде раскритиковали автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД
13:58
Эмиль Гарипов привез Кубок Гагарина на Сабантуй в Арский район

Голкипер «Ак Барса» встретился с хоккеистами местных команд.

13:55
Два человека получили ранения во результате стрельбы у колледжа в Назрани
13:45
Из-за матча Польша – Колумбия в Казани предприняли «исключительные» меры безопасности

По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, беспрецедентные меры безопасности были связаны с темпераментом болельщиков.

13:37
ОЭЗ «Алабуга» планирует привлечь 45 резидентов со 136 млрд рублей инвестиций

«Алабуга» презентовала китайским инвесторам бизнес-план совместного предприятия, которое могут запустить в 2021 – 2023 годах.

13:29
В число лучших моногородов России вошли два города Татарстана

За десять лет в моногородах РТ планируется создать 7 тысяч рабочих мест и привлечь капитальные вложения в объеме 19 млрд рублей.

13:28
Гендиректор Национального музея РТ: «Эрудированные болельщики сразу идут к нам»

Посещаемость Нацмузея Татарстана в дни чемпионата мира по футболу выросла в несколько раз.

13:16
Рустам Минниханов заявил о множестве направлений для сотрудничества Татарстана и Польши

Президент РТ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в России.

13:04
Жители Казани нашли для болельщика сборной Колумбии инвалидную коляску взамен неисправной

У колумбийца Хулио Пико во время поездки по России перестала работать батарея, приводящая в движение его кресло.

12:50
Менделеевск планирует получить статус ТОСЭР

В конце июля Минэкономразвития РФ рассмотрит заявку татарстанского города о создании территории опережающего развития.

12:43
При столкновении легковушки и квадроцикла в Челнах пострадали два человека

Авария произошла минувшим вечером на проспекте Сююмбике.

12:43
Посетителей Фан-феста в Казани призвали заранее приходить на просмотр матча Россия – Уругвай

Игра начнется в 17 часов по московскому времени, фестиваль открывается за два часа до начала матча.

События

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань

25 июняПереход на онлайн-кассы: 7 советов предпринимателю

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое

25 июняПраво на фото в купальнике: мнения татарстанцев о скандале в Омске и ограничениях для учителей

25 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»