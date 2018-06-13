Третья часть «Мстителей» преодолела рубеж в 2 млрд долларов

Новые «Мстители» стали вторым фильмом кинокомпании Disney, который собрали 2 млрд долларов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Сборы последней части фильма «Мстители. Война бесконечности» спустя 48 дней с начала проката фильма превысили 2 млрд долларов, сообщает РБК.



Историческую отметку в 2 млрд долларов также преодолели четыре фильма в мировом кинематографе. Новые «Мстители» стали вторым фильмом кинокомпании Disney, который собрал 2 млрд долларов. Первой кинолентой стали «Звездные войны: Пробуждение силы».



Отметку в 2 млрд долларов также преодолели еще два фильма – «Аватар» и «Титаник», а также седьмая часть «Звездных войн».



Ранее трейлер «Мстителей: Война бесконечности» установил рекорд на YouTube.

«Мстителям» принадлежит и ряд других рекордов — самый кассовый старт в истории кинематографа, а также сбор одного миллиарда долларов за самый короткий срок.