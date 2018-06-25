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Роспотребнадзор назвал инфекционные угрозы для участников хаджа

Татар-информ

25 июня 2018, 14:34

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Роспотребнадзор назвал инфекционные угрозы для участников хаджа

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Фото: Султан Исхаков


В региональном отделении ведомства перечислили болезни зарубежных стран, наиболее популярных для отдыха.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Саудовская Аравия, куда ежегодно тысячи паломников приезжают, в том числе, чтобы совершить хадж, неблагоприятна по коронавирусной и менингококковой инфекциям. На этом акцентировала внимание сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В мире продолжается неблагополучие по коронавирусной инфекции. При этом наибольшее количество случаев связано с Ближним Востоком. Это Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Всего с 2012 года зарегистрировано более 2 тыс. случаев, и на сегодня с этого момента более 800 летальных исходов», – подчеркнула Авдонина.

Она также отметила, что всем выезжающим в Саудовскую Аравию в обязательном порядке необходима прививка против менингококковой инфекции.

При коронавирусной инфекции заболевший ощущает слабо выраженную интоксикацию и поражение верхних отделов дыхательного тракта, менингококковая инфекция проявляется в различной степени интенсивности, но в том числе молниеносно и с поражением различных органов и систем.

Кроме того, как констатировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, для одной из наиболее популярных у российских туристов страны, Египта, характерна лихорадка Денге, грипп птиц, лихорадка Западного Нила.

Лихорадка Денге является наиболее часто завозимым заболеванием из жарких стран. За последние 15 лет значительный рост данного заболевания отмечается в Бразилии, Колумбии, Мексике, Коста-Рике, Филиппинах, Вьетнаме, Индии, Таиланде, Шри-Ланке и Малайзии.

«В Российскую Федерацию наиболее частые завозы Денге туристами из Таиланда, Вьетнама, Индии, Индонезии и Доминиканской Республики. В РТ с 2016 года и до настоящего времени нашими туристами было завезено 14 случаев Денге, из них 9 из Таиланда. Остальные случаи были из Филиппин, Вьетнама, Шри-Ланки. Но лихорадка Денге – это инфекция не особо опасная. Против нее не проводится комплекс тех ограничительных мероприятий, которые мы будем проводить, если будет завоз чумы или холеры. И поскольку лихорадка Денге на нашей территории не передается, мы просто констатируем, что завоз возможен и человек подлежит лечению в условиях инфекционного стационара. Египет, Таиланд, Вьетнам и другие – эндемичные по лихорадке Денге страны. Этот вирус постоянно в комарах живет, и передача его осуществляется именно на уровне страны», – объяснила спикер.

При лихорадке Денге заболевший испытывает интоксикацию, боли в мышцах и суставах, появляется сыпь и увеличиваются лимфатические узлы.

В Тунисе можно подхватить менингококковую инфекцию, а также лихорадку Западного Нила. По данным ВОЗ, с начала мая этого года в Конго зарегистрирована вспышка вирусной болезни Эбола. На 20 июня выявлено 64 заболевших, 28 с летальным исходом.

Об инфекциях, передающихся через укусы комаров, тем более, что инкубационный период у них от 3 до 14 дней, нужно всегда помнить, планируя поездку в жаркие страны с влажным климатом, акцентировала Любовь Авдонина. Заболевание может проявить себя через несколько дней после возвращения на родину.

«Из стран Африки и Азии возможен завоз малярии. Эти страны эндемичны по малярии. Наиболее часто завоз проводится, к счастью, не нашими туристами, а лицами, которые живут в данных странах. В РТ в 2016 – 2018 годах было завезено 10 случаев малярии лицами, постоянно проживающими в Индии, Пакистане, Афганистане, Нигерии и Камеруне. Кроме того, на сегодня эндемичными по желтой лихорадке являются 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки. Здесь также популярны такие туристические маршруты, как Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Панама, Перу, Ангола. При въезде в эти страны обязательно нужна прививка против желтой лихорадки, и выдается обязательное свидетельство международного образца об ее проведении», – пояснила Авдонина.

Вакцинации проводится не позднее чем за 10 дней до выезда, иммунитет сохраняется на протяжении всей жизни. По месту проведения процедуры выдается международное свидетельство на двух языках (английский и русский). В ряд стран без этой прививки туристов не допускают. В Татарстане вакцинацию от желтой лихорадки проводит Университетская клиника КФУ на Чехова, 1а.

Еще одну популярную у россиян страну для отдыха, Турцию, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о бушевавшем в прошлом году вирусе Коксаки, представитель Роспотребнадзора по РТ назвала в отличие от других стран благополучной в отношении инфекционных заболеваний.

«Но там могут быть наши обычные инфекции – энтеровирусные, например. Так, вирус Коксаки – это обычная энтеровирусная инфекция, которая регистрируется и у нас на территории РФ и в странах мира. Это не какая-то особо опасная инфекция, просто она очень высоко контагиозна – передается, в том числе, и через воду, и контактно-бытовым путем. В прошлом году, действительно, было несколько случаев, именно связанных с Турцией. Был проведен ряд мероприятий в отелях, где регистрировались случаи, непосредственно службами самой Турции. На сегодня регистрации таких случаев нет», – констатировала Любовь Авдонина.

На пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина также предупредила о риске подхватить за рубежом герпес и туберкулез от обезьян и попросила избегать контактов с верблюдами, рептилиями и грызунами.
 

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