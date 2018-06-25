Роспотребнадзор предупредил о риске подхватить за рубежом герпес и туберкулез от обезьян

К числу потенциальных разносчиков инфекций региональное управление ведомства помимо приматов отнесло верблюдов и рептилий.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Безобидная на первый взгляд фотография с обезьянкой может обернуться заражением герпесом, туберкулезом, бешенством, сальмонеллезом и дизентерией. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» предупредила татарстанцев заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Управление рекомендует избегать контактов с животными, особенно с верблюдами, рептилиями и грызунами. Не нужно также трогать кошек, собак и других животных, как бы мило и забавно они ни выглядели. Подумайте лишний раз, прежде чем сфотографироваться с очень милой обезьянкой и особенно посадить ее ребенку на руки, поскольку и случаев укусов обезьянами приличное количество, и животные эти могут переносить целый ряд заболеваний», – подчеркнула Авдонина.

Спикер также сообщила, что с 2016 года высокие показатели заболеваемости корью продолжают регистрироваться в ряде стран Европы – Сербии, Румынии, Греции, Франции, Великобритании, Италии, Германии, Испании, Португалии и Украине, а также в Бразилии. Вирусный же гепатит А гуляет по Австрии, Англии, Бельгии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Мальте, Нидерландам, Норвегии, Португалии, Швеции, Уэльсу, Финляндии, Франции и Эстонии.

По холере по-прежнему неблагополучными в качестве эндемичных являются африканские страны – Замбия и Кения, а также Гаити, Доминиканская Республика и Куба в Америке, Индия, Таиланд и Йемен в Азии.