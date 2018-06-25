В число лучших моногородов России вошли два города Татарстана

За десять лет в моногородах РТ планируется создать 7 тысяч рабочих мест и привлечь капитальные вложения в объеме 19 млрд рублей.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Елабуга и Набережные Челны вошли в топ-10 рейтинга монопрофильных муниципальных образований России по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В церемонии награждения принял участие министр экономики республики Фарид Абдулганиев. Он подчеркнул, что развитие моногородов в Татарстане позволит создать новые рабочие места и улучшить городскую среду. За десять лет в моногородах РТ планируется создать 7 тыс. новых рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме 19 млрд рублей, подчеркнул министр.

Одним из показателей программы «Комплексное развитие моногородов» является реализация пяти шагов благоустройства повседневности. В прошлом году в Елабуге были успешно реализованы пять проектов благоустройства, в том числе – реконструкция парка «Старый Майданъ», Соборной площади и выставочного зала Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также строительство сквера имени Л. П. Нечаева.

В Набережных Челнах в 2017 году была построена новая школа на 1224 места, благоустроены набережная Тукая, бульвар Тинчурина, площадь Азатлык и Шишкинский бульвар. Сейчас по линии Фонда развития моногородов в Набережных Челнах реализуется несколько проектов, направленных на реконструкцию дорожной инфраструктуры в промышленной зоне.

Из 319 моногородов страны в топ-10 также вошли Кумертау (Башкортостан), Заречный (Пензенская область), Таштагол и Полысаево (Кемеровская область), Губкин (Белгородская область), Мирный (Якутия), Павловск (Воронежская область) и Красный Яр (Омская область).

Впервые рейтинг, оценивающий активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, был составлен Фондом развития моногородов по итогам 2016 года среди 125 муниципалитетов. В 2017 году в нем участвовали уже все 319 российских моногородов.