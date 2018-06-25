Набережные Челны вошли в топ-10 российских моногородов

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Фото: mert.tatarstan.ru
(Набережные Челны, 25 июня, «Татар-информ»). Набережные Челны вошли в топ-10 моногородов России по активности и эффективности деятельности органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
Сегодня в Москве Внешэкономбанк совместно с Фондом развитиям моногородов России представил результаты рейтинга моногородов страны. Из 319 монопрофильных муниципальных образований лучшими были признаны десять, в том числе и Автоград.
Награду из рук руководителя приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместителя председателя Внешэкономбанка Ирины Макиевой получил глава города Наиль Магдеев. Основными достижениями Набережных Челнов признаны высокая экономическая активность в сфере малого и среднего предпринимательства, сотрудничество с институтами развития.
Макиева напомнила, что программа поддержки моногородов стартовала два года назад в качестве приоритетного направления, обозначенного Президентом России. Благодаря задействованным инструментам в 319 городах были созданы 250 тыс. новых рабочих мест, отремонтированы 285 центральных улиц и 266 поликлиник, осуществлены инвестиции в размере 761,9 млрд рублей. «Сейчас для моногородов разработано 12 приоритетных направлений», – добавила она.
В качестве почетного гостя в церемонии принял участие министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. «Данный проект помогает объединить федеральные, республиканские и муниципальные силы. Благодаря программе поддержки моногородов мы благоустраиваем парки и скверы, ремонтируем и строим дороги. Так, в Набережных Челнах в 2017 году построили новую школу, выделив на это более 1 млрд рублей. В результате реализации программы снимаем напряжение социально-экономической ситуации», – отметил он.
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